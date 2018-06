Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es wird kein neues Regelwerk geben, um chinesische Investments in den USA zu kontrollieren, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Allerdings habe Mnuchin zu Anfang dieser Woche bereits klar gemacht, dass sich etwaige Investitionsbeschränkungen ohnehin nicht auf China alleine bezögen. Auch stünden bestimmte Staaten nach den geplanten Änderungen bei CFIUS unter verstärkter Überprüfung, so Mnuchin. Ein Ökonom habe es so ausgedrückt: "Es wird keine neuen, aber höhere Hürden geben". Und so könne man durchaus nachvollziehen, wenn Beobachter behaupten würden, der Teufel stecke wohl im Detail. Denn was würde sich für chinesische Investments in den USA ändern, wenn sich China via CFIUS unter den Staaten befände, denen eine erhöhte Überprüfung drohe?Dennoch hätten nicht nur viele Börsen mit einer gewissen Erleichterung reagiert. Auch der US-Dollar sei gestern wieder stärker gesucht gewesen. Immerhin habe Finanzminister Mnuchin gestern eine Prognose für das US-Wachstum des zweiten Quartals parat gehabt: "big". Und was "big" heißen könnte, könne man der gestrigen Wachstumsprognose der FED von Atlanta entnehmen, deren Modell GDPNow nun von einem realen Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal von +4,5 Prozent ausgehe. Der Euro sei indes gestern primär nicht wegen eigener Schwäche, sondern aufgrund von Dollar-Stärke unter Druck geraten, bewege sich aber noch innerhalb seiner Konsolidierungszone zwischen 1,1505 und 1,1850/55 EUR/USD . (28.06.2018/ac/a/m)