Ausblick: EUR/USD befinde sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend.



Die Long-Szenarien: Diese Aufwärtskorrektur könnte sich noch ausdehnen und bis zum Widerstand bei 1,107 USD hochlaufen. In diesem Bereich verlaufe aktuell auch der 50er EMA bei 1,106 USD, der einen weiteren Anstieg verhindern könnte. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, würde sich die Lage mittelfristig aufhellen und ein weiterer Anstieg zum Widerstand im Bereich von 1,107 USD wahrscheinlich werden.



Die Short-Szenarien: EUR/USD sacke nach dem kurzen Anstieg direkt wieder nach unten ab und durchbreche mit einer neuen Abwärtswelle auch die wichtige Unterstützung bei 1,100 USD. Im weiteren Verlauf wäre dann mit einem Rücklauf bis zur Unterstützung bei 1,092 USD zu rechnen. (15.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD ist am 05. November aus dem steigenden grünen Trendkanal nach unten ausgebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Währungspaar habe seine Aufwärtsbewegung nach dem vorherigen langen Kursrückgang damit beendet. Nach dem Ausbruch aus dem grünen Trendkanal sei im weiteren Verlauf am 07. November auch die Unterstützung bei 1,1070 USD nach unten durchbrochen worden, wo auch der 50er EMA verlaufen sei. In der Folge sei EUR/USD weiter abgesackt und habe am Vortag mit dem Tagestief bei 1,098 USD die markante Unterstützungszone von 1,100 USD erreicht. Diese Unterstützungszone habe im weiteren Verlauf auch verteidigt werden können. EUR/USD habe in der Folge wieder angezogen und bis zum Widerstand bei 1,103 USD zugelegt.