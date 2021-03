Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Jahrestief im Visier", titelten wir am 2. März in Bezug auf das Währungspaar EUR/USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum Wochenabschluss am vergangenen Freitag sei es dann soweit gewesen: Der Euro habe im Vergleich zum Greenback ein neues Verlaufstief (1,1892 USD) hinnehmen müssen. Die vor Wochenfrist beschriebene Bärenflagge erweise sich als der erwartete Belastungsfaktor. Von der Indikatorenseite kämen weitere Warnsignale. Hervorheben möchten die Analysten den MACD auf Wochenbasis: Nach der zuletzt bereits beschriebenen negativen Divergenz habe der Trendfolger nun auch eine Topbildung ausgeprägt. Darüber hinaus signalisiere der Faktor "Saisonalität" bis Juni im US-Nachwahljahr Gegenwind für den Euro. In diesem Umfeld sollten Anleger weiter nachgebende Euro-Notierungen einkalkulieren, zumal sich das rechnerische Abschlagspotenzial aus der beschriebenen Flagge auf die Marke von rund 1,1850 USD taxiert lasse. Mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 1,1824 USD) sowie dem Hoch vom September 2018 bei 1,1815 USD stehe knapp darunter zudem eine wichtige Kreuzunterstützung zur Verfügung. Tradingorientierte Anleger könnten den Stop-Loss für bestehende EUR-Shortpositionen auf das Niveau des alten Jahrestiefs von Anfang Februar bei 1,1950 USD nachziehen. (08.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >