Wien (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat zum Dollar (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) seit Anfang Juli 1 Cent zugelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI)..



Die Analysten würden die Bewegung allerdings im größeren Kontext der seit Ende Mai bestehenden Seitwärtsbewegung um EUR/USD 1,17 sehen. Die jüngste Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China habe dem Euro bisher nicht geschadet. Sollten die USA aber mit den angedrohten Schutzzöllen auf Automobilimporte ernst machen, dürfte der Euro zumindest kurzzeitig unter Druck geraten. Die Analysten würden einen schwächeren Euro dann als Folge einer steigenden Risikoaversion an den Märkten betrachten. Ob der Euro unter einer Eskalation im Handelsstreit nachhaltig leiden würde, sei ihrer Meinung nach dagegen keine ausgemachte Sache. Zwar spräche eine wohl höhere US-Inflation für eine raschere Anhebung der Zinsen durch die FED, gleichzeitig stiege allerdings der Anreiz im Rest der Welt weiter, auf den Dollar als Transaktionswährung zu verzichten.



Beim Blick auf die nächsten Monate erscheine den Analysten eine fortgesetzte Seitwärtsbewegung um EUR/USD 1,17 am Wahrscheinlichsten: Sie würden nicht mit neuen Impulsen vonseiten der FED bzw. der EZB rechnen und hätten weiter die Hoffnung, dass die USA den Handelsstreit nicht aus dem Ruder laufen lassen würden. (10.07.2018/ac/a/m)



