Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wohl wichtigste Nachricht des gestrigen Tages mag zwar nicht den US-Dollar direkt betroffen haben, aber die EU und Großbritannien gleichermaßen, so die Analysten der Deutschen Bank.Immerhin habe die Übereinkunft das gestrige Handelsgeschehen maßgeblich geprägt, wobei sowohl Pfund Sterling (zwischenzeitlich +1,0 Prozent) als auch der Euro, wenn auch längst nicht in gleichem Maße, gegenüber dem US-Dollar zugelegt hätten. Wenig Kursbeeinflussendes sei indes bislang vom heute endenden G20-Treffen der Finanzminister und Notenbanker in Buenos Aires zu vernehmen gewesen, bei dem unter anderem die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle ein Thema seien.Schließlich habe gestern auch noch eine andere Meldung die Runde gemacht. So sei aus so genannten EZB-Quellen (vgl. Reuters) zu vernehmen gewesen, dass EZB-Vertreter ihre Diskussionen angeblich unlängst nicht mehr so sehr auf das Ende der Anleihekäufe, sondern auf die zukünftige Entwicklung der Leitzinsen gelenkt hätten. Trotz dieser Debatte, so die Quellen, wolle man angesichts der schleppenden Inflationsentwicklung etwaige Erwartungen hinsichtlich eines (steileren) Zinspfades in Grenzen halten. Gut möglich, dass sich der Euro auch deswegen etwas stabilisiert habe - an einem anderen Handelstag hätte er womöglich sogar mehr profitieren können, aber die morgen endende Sitzung der US-Notenbank dürfte die Akteure von größeren Engagements abgehalten haben. Damit bleibe der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) in seiner Konsolidierungszone zwischen 1,2155 und 1,2555 trendlos gefangen. (20.03.2018/ac/a/m)