Ausblick: Der rote Teppich für die Bären sei ausgerollt worden. Auf halbem Wege sei ihnen aber die Luft ausgegangen. Das räche sich nun. Doch bei allem Respekt vor der jüngsten Erholung: Der Haupttrend zeige natürlich dennoch klar abwärts.



Die Short-Szenarien: Der Anstieg der vergangenen Tage sei knapp unter dem massiven Widerstand bei 1,127 USD hängen geblieben. Die Marke von 1,117 USD wiederum diene kurzfristig als Unterstützung. Könnten die Käufer sie nicht halten, dürfte das Währungspaar erneut in Richtung der maßgeblichen Unterstützung bei 1,111 USD fallen. Dort sei eine Gegenbewegung sehr wahrscheinlich. Ein Bruch der Unterstützung triggere dagegen ein weiteres Verkaufssignal. EUR/USD könnte in diesem Fall erneut auf 1,103 USD nachgeben. Erst wenn auch diese Marke unterboten werde, wäre der Weg in den massiven Unterstützungsbereich um 1,081 USD frei.



Die Long-Szenarien: Würden die Käufer das Währungspaar in den kommenden Tagen über 1,117 USD stabilisieren, werde ein weiterer Angriff auf den Widerstand bei 1,127 USD wahrscheinlich. Diese Barriere müssten die Bullen aus dem Weg räumen, damit Kurse um 1,130 USD möglich würden. Auf diesem Niveau sei EUR/USD stark gedeckelt. Unter anderem verlaufe dort der EMA200. Erst wenn dieser gleitende Durchschnitt überschritten sei, könnten die Junihochs um 1,140 USD wieder angesteuert werden. Bis zum Jahreshoch bei 1,157 USD wäre es aber selbst dann ein weiter Weg. (09.08.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Eigentlich schien alles bereitet für die Bären im Währungspaar EUR/USD in der Vorwoche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Abwärtsdruck habe stetig zugenommen, die Unterstützung bei 1,11 USD habe unter Dauerbeschuss gestanden. Und ja, temporär sei sie auch aufgegeben worden. Das neue Jahrestief habe EUR/USD bei 1,1025 USD markiert. Doch in der zweiten Wochenhälfte hätten sich die Käufer noch einmal zurückgemeldet und es tatsächlich geschafft, das Währungspaar wieder an die Marke von 1,111 USD zu befördern. Von dort aus habe sich EUR/USD in dieser Woche merklich erholt.