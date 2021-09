Ausblick: Der Aufwärtstrend sei kurzfristig klar intakt. Und solange der 10er EMA nicht mehr nachhaltig nach unten durchbrochen werde, sei mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich über dem 10er EMA halten und die aktuelle Bodenbildung als Sprungbrett für einen weiteren Kursanstieg nutzen. Die erste Anlaufmarke wäre dann erneut der 200er EMA. Gelinge hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben über das Verlaufshoch bei USD 1,190, wäre der übergeordnete Abwärtstrend beendet und ein weiterer Anstieg bis zur Marke von USD 1,200 zu erwarten.



Die Short-Szenarien: EUR/USD sacke weiter unter den 10er EMA ab und deute damit Kursschwäche an. Die erste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung bei USD 1,175. Gehe es weiter tiefer, würden die Anlaufmarken bei USD 1,170 und USD 1,166 folgen. Unter dem Verlaufstief bei USD 1,166 würde der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt und ein tieferes Verlaufstief generiert werden. (10.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD verharrte seit dem Verlaufshoch bei 1,226 Ende Mai in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien Aufwärtskorrekturen in diesem Abwärtstrend weitgehend im Bereich des 10er EMA ausgelaufen. In der Extension sei bei Aufwärtskorrekturen der 50er EMA erreicht worden. Seit dem Verlaufstief bei USD 1,166 Ende August befinde sich das Währungspaar aber wieder im Aufwind. Dabei konnte der 10er EMA nachhaltig erobert und damit ein Stärkesignal generiert werden. Aktuell befinde sich EUR/USD direkt am 50er EMA und bewege sich seitwärts. Das Währungspaar könnte hier nun nach oben abprallen und vor einem erneuten Hochlauf stehen.