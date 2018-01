Wien (www.aktiencheck.de) - Gegen Ende des letzten Jahres hat der EUR/USD einen Zwischenspurt eingelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Binnen einer Woche habe die Gemeinschaftswährung 2 Cent auf knapp unter 1,21 EUR/ USD zugelegt. Diese Bewegung sei weder durch die Entwicklung der Renditedifferenz noch durch Fundamentaldaten gedeckt gewesen. Es überrasche die Analysten daher nicht, dass der Euro die Hälfte seiner Gewinne seit Jahresbeginn wieder abgegeben habe. Eine nachhaltige Aufwertung des Euro über 1,20 EUR/USD würden sie weiter erst in der zweiten Jahreshälfte 2018 erwarten. Dann sollten die Aussicht auf ein baldiges Ende des Anleihekaufprogramms der EZB bzw. sich perspektivisch abzeichnende Zinsanhebungen dem Euro Auftrieb verleihen. Ihrer Meinung nach werde der Wechsel der EZB-Politik von ultra-expansiv zu nur noch expansiv den Wechselkurs stärker bewegen als die Frage, ob die FED den Leitzins am Ende zwei-, drei- oder viermal anhebe.In der ersten Jahreshälfte würden die Analysten unverändert mit Phasen von US-Dollar-Stärke rechnen. An ihrer Prognose eines verglichen mit jetzt festeren US-Dollar gegen Ende des ersten Quartals würden sie daher festhalten. (Ausgabe 1/2018) (09.01.2018/ac/a/m)