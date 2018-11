Ausblick: Aktuell würden die Bullen zwar versuchen, die 1,130 USD-Marke zurückzuerobern. Die derzeitige Übermacht der Bären und der jüngste Bruch der Marke würden aber für eine Fortsetzung der Baisse sprechen.



Die Short-Szenarien: Unterhalb der früheren Haltemarke bei 1,142 USD seien die Bären tonangebend und dürften den Wert erneut unter die 1,130 USD-Marke ausverkaufen. Darunter liege bei 1,113 USD weitere untergeordnete Unterstützung. Doch dürfte das Unterschreiten der zentralen Haltemarke bei 1,130 USD auf Sicht der kommenden Wochen genug Abwärtsdynamik entfachen, um auch diese Unterstützung zu durchbrechen und den Abwärtstrend bis an die Haltemarke bei 1,106 USD auszudehnen. Darunter wäre die mittelfristige Rally bei EUR/USD endgültig abgebrochen und ein Ausverkauf bis 1,085 USD die Folge.



Die Long-Szenarien: Erst wenn es den Bullen gelinge, die Hürde bei 1,142 USD zu überwinden, wäre die Gefahr weiterer Kurseinbrüche zunächst gebannt und eine Erholung bis 1,155 USD möglich. Ob diese Marke jedoch in Richtung 1,174 USD überwunden werden könne, sei aktuell fraglich. (16.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Bruch der wichtigen Unterstützung bei 1,222 USD befindet sich das Währungspaar EUR/USD in einem mittelfristigen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser habe in einer ersten Verkaufswelle bis an die zentrale Haltemarke bei 1,130 USD geführt, die im August von den Bullen verteidigt worden sei. Doch die anschließende Erholung habe den Wert trotz aller Aufwärtsdynamik nicht nachhaltig über dem Widerstand bei 1,174 USD etablieren können. Seit Ende Oktober dominiere eine weitere Verkaufswelle, die EUR/USD erneut unter die Unterstützung bei 1,155 USD habe einbrechen lassen und zuletzt sogar zu einem Bruch der 1,130 USD-Marke geführt habe.