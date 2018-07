Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nun haben sich CDU und CSU nach langen Verhandlungen doch noch auf einen Kompromiss im Asylstreit geeinigt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Dass sich der Euro während der vergangenen Tage immer noch ganz gut geschlagen habe, dürfte aber auch dem Umstand zu verdanken sein, dass die Gemeinschaftswährung zuletzt immer weniger durch den Verkaufsdruck glattgestellter Altpositionen belastet worden sei. Diesen Eindruck vermittle zumindest die Entwicklung der spekulativen Euro-Long-Positionen an der Chicagoer Futures-Börse, die gemäß den von der CFTC am Freitag veröffentlichten Zahlen vor einer Woche zum zehnten Mal hintereinander von einst rekordhohen 151 Tsd. (20. April) auf einen Stand von netto nur noch knapp 34 Tsd. Kontrakten gefallen sei. Auch wenn diese Zahlen für den Gesamtmarkt nicht repräsentativ und bereits eine Woche alt sein mögen - sie zeigen zumindest einen klaren Stimmungstrend von oftmals mit Verlust glattgestellten Engagements im Euro, so die Deutsche Bank AG. Übrigens: Dollar-Bullen hätten sich gestern positiv vom ISM-Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes bestätigt fühlen können, der mit 60,2 Prozent im Juni nicht weit von seinem im Februar erreichten 13-Jahreshoch notiert habe.Am Ende sei der Euro in seiner Konsolidierungszone zwischen 1,1505/10 und 1,1850 EUR/USD geblieben. (03.07.2018/ac/a/m)