Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2271/1,2276 und damit auf dem Niveau der Frühbörse vom gestrigen Morgen.



Auf der Longseite sollte der Kurs mindestens über den Kijun steigen und eventuell auch noch den EMA20 im 4h Chart hinter sich lassen, um die Chance auf steigende Notierungen zu besitzen. Sollte dies gelingen, dann würden die Kurse bei 1,2310, bei 1,2336/45 und 1,2373 die nächsten Widerstände sein. Gelinge der Sprung über die 1,2373, könnten die nächsten Kurse bei 1,24115, bei 1,24243 und bei 1,2436 Sogwirkung besitzen. Danach würden schon die letzten Hochs in Angriff genommen werden müssen, die bei 1,2500/23 und bei 1,2555 lägen. Gelinge der Sprung über die oben beschriebenen gleitenden Durchschnitte nicht, würden die letzten Tiefs die Unterstützungen ausbilden und diese lägen bei 1,2275/66 und dann bei 1,2257/54 und bei 1,2240.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,234 als auch bei 1,2434. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2453/55 als auch bei 1,2467 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2263/40 als auch bei 1,2228 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2136 als auch bei 1,2046/07 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2324 (1,2334) bis 1,2263 (1,2211) sei heute die von den Experten erwartete Tagesrange. (05.04.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD startete gestern Morgen bei 1,2278, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe sich zu Beginn der Sitzung nicht behaupten können und sei so auf das TT bei 1,22569 gefallen. Danach sei der Kurs vom TT auf das TH bei 1,23148 gestiegen. Der Rest des Tages sei schnell geschrieben. Der Kurs habe dann den ganzen Tag zwischen dem TH und dem Open des Tages gependelt. Er habe noch mal die Unterkante des Dreiecks geknackt, habe aber keinen Stundenschlusskurs ( weder 1h noch 4h ) darüber abbilden können. Mehr wäre nicht zu sagen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR/USD sich wohl temporär über die 1,23 schieben könnte, aber überschreiten würde er die Kurse die Marke wohl nicht. Das habe er dann auch gezeigt, indem er das TH ca. 15 Pips darüber markiert habe. Dort sei er dann aber nicht weiter gekommen. Er habe von da an Schwäche wie fast jeden Tag gezeigt. Auf der Unterseite hätten die Experten nach dem Fall unter die 1,2286/81 erwartet, dass der EURUSD nachgeben würde und zwar zunächst bis 1,2263 und dann bis an das TT vom 3.4 bei 1,2253. Die 1,2253 seien zwar nicht ganz erreicht worden, aber vom verfehlen könne man auch nicht sprechen, weil einmal gerade 4 Pips gefehlt hätten. Tiefer sei es nicht gegangen und somit seien die weiteren Unterstützungen auch nicht abgeholt worden, falls jemand sich dort positioniert habe.TH: 1,2314 (Vortag: 1,2336)/ TT: 1,2257 (Vortag: 1,2253)/ Range: Pips 58 (Vortag: 83 Pips)Chartcheck:Der EUR komme im 4h Chart dem gleitenden Durchschnitte des EMA 200 immer näher. Aber nicht weil der Kurs steigen würde, nein der EMA falle dem Kurs entgegen. Der EMA 50 habe den 200er auch nach unten gekreuzt, was erst mal nicht für steigende Kurse spreche. Der Kijun des IKH habe auf SSK Basis nicht überwunden werden können und sei sogar von ihm nach unten abgeprallt, welches auch kein gutes Zeichen darstelle. Der Kurs habe keines der Tageshochs der letzten Tage erreichen können, aber auch kein Tagestief. Der doch eher lustlose Handel spiegle sich in den Kursen wieder. Die Musik spiele wohl zur Zeit woanders.