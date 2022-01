Ausblick: Mit dem Kursrutsch aus dem Trendkanal im Wochenchart habe sich die Lage eingetrübt.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD könne den Trendkanal im Wochenchart nicht zurückerobern und gebe direkt weiter ab. Die nächste Anlaufmarke wäre nun die Unterstützung bei USD 1,110. Gehe es weiter tiefer, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützungsmarke bei USD 1,100 zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Auf einen nachhaltigen Kursanstieg im EUR/USD deute aktuell kaum etwas hin. Sowohl von charttechnischer Seite, als auch von Indikatorenseite sei klar mit weiterer Kursschwäche zu rechnen. Kurzfristig könnte EUR/USD eine Gegenbewegung nach dem jüngsten Kursrutsch starten und den 10er EMA im Tageschart sowie die untere Begrenzung des Trendkanals im Wochenchart, aktuell jeweils im Bereich von USD 1,126, anlaufen. Hier wäre dann eher aber mit einem erneuten Abprall nach unten und einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen. (28.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei stehe im Wochenchart der steigende Trendkanal im Fokus. Hier sei das Cross im Vorjahr mit dem Verlaufshoch bei USD 1,226 direkt an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt und befinde sich seitdem in einer Abwärtsbewegung. Aufwärtskorrekturen seien dabei im Tageschart im Bereich des 10er EMA, in der Extension weitgehend im Bereich des 50er EMA ausgelaufen. Dabei sei zu beachten, das sowohl im Tageschart als auch im Wochenchart der 50er und 200er EMA nach unten durchbrochen worden seien und damit die Schwäche im Währungspaar unterstrichen werde. Zudem stehe der 50er EMA im Wochenchart kurz vor einem Durchbruch unter den 200er EMA, womit ein weiteres langfristiges Schwächesignal generiert werden würde.