Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im EUR/USD klar intakt, das nächste Anlaufziel könnte am Widerstand im Wochenchart bei USD 1,240 liegen. Abwärtskorrekturen dürften bei dieser starken Aufwärtsdynamik wohl schon im Bereich des 10er EMA auslaufen.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar pralle zunächst an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten ab und starte eine Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend bis zum 10er EMA bei aktuell USD 1,202. In diesem Bereich um den 10er EMA könnte die Abwärtskorrektur bereits auslaufen und eine neue Aufwärtswelle starten. Gehe es doch weiter tiefer, könnte noch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei USD 1,193 angesteuert werden. Spätestens hier sollte das Währungspaar dann wieder nach oben abdrehen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD zeige direkt weiter Stärke und breche auch aus dem steigenden Trendkanal nach oben aus. In diesem Fall wäre die Anlaufmarke am Widerstand bei USD 1,225 zu sehen, darüber könnte dann der massive Widerstand bei USD 1,240 angelaufen werden. (04.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD konnte in den vergangenen Handelstagen aus der langen Seitwärtsspanne nach oben ausbrechen und das Verlaufshoch vom 01. September bei USD 1,201 überschreiten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Währungspaar befinde sich in einem neuen steigenden Trendkanal, dessen obere Begrenzung mit dem Vortageshoch bei USD 1,217 erreicht worden sei. Möglicherweise pralle EUR/USD nun wieder nach unten ab und steuere den 10er EMA im Tageschart an, wo Abwärtskorrekturen in der Vergangenheit in der Regel ausgelaufen seien. Im großen Bild im Wochenchart sei aber klar der starke Aufwärtstrend mit einer Kette von höheren Hoch- und Tiefpunkten zu erkennen. Zudem habe der 50er EMA im Wochenchart den 200er EMA nach oben geschnitten. Ein sehr bullishes langfristiges Signal.