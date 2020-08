Ausblick: Der Aufwärtstrend sei beim Währungspaar EUR/USD klar intakt. Und dies dürfte auch kurzfristig so bleiben, solange sich der EUR/USD weitgehend über seinem 10er EMA halten könne.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne nach der jüngsten Korrektur wieder hochziehen und Kurs auf das Verlaufshoch vom 18. August bei USD 1.196 nehmen. Dieses dürfte dann dem Aufwärtstrend folgend wohl auch überschritten werden. Die nächste Zielmarke der Bullen würde dann bei der runden Marke von USD 1.200 liegen. Darüber dürfte erneut die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell USD 1.213 angelaufen werden. Ein Ausbruch nach oben aus dem ohnehin schon steil steigenden Trendkanal sei eher nicht zu erwarten.



Die Short-Szenarien: EUR/USD sei nach dem langen Anstieg bereits überhitzt und könnte vor einer Abwärtskorrektur stehen. Demnach bilde das Währungspaar nun ein Verlaufshoch unter USD 1.196 aus und drehe wieder deutlich unter den 10er EMA ab. Die folgenden Aufwärtskorrekturen sollten dann bereits kurz über dem 10er EMA auslaufen. Das erste Kursziel einer Korrektur wäre dann die Unterstützung und untere Trendkanalbegrenzung bei aktuell USD 1.171. (21.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich seit dem Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal Ende Mai in einem neuen, sehr steil steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.EUR/USD habe mit dem Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal auch den wichtigen 200er EMA erobern und damit ein langfristiges Stärkesignal generieren können. Es sei ein Kursanstieg bis USD 1.191 am 6. August zum oberen Trendkanalbereich gefolgt. Die folgende Korrektur im Aufwärtstrend sei wie bereits zuvor leicht unterhalb des 10er EMA bei USD 1.171 am 12. August ausgelaufen. Die nächste Aufwärtsbewegung habe das Währungspaar über das alte Verlaufshoch bei USD 1.191 hoch getrieben und am 18. August ein neues bei USD 1.196 erreicht, welches bis dato Gültigkeit habe. Die folgende Abwärtskorrektur sei am Vortag erneut leicht unter dem 10er EMA bei USD 1.1802 ausgelaufen.