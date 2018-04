EUR/USD: Keine merkliche Abschwächung des Euro bis Jahresmitte erwartet

Wien (www.aktiencheck.de) - Der Euro bewegt sich zum Dollar (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) seit drei Monaten in einer Handelsspanne zwischen EUR/ USD 1,22 und 1,25, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Seit Anfang April habe sich die Gemeinschaftswährung um 1,5 Cent auf EUR/USD 1,24 befestigt. Treiber seien die nicht weiter eskalierende Situation in Sachen Handelskonflikt(e) sowie verschiedene Wortmeldungen aus den Reihen der EZB gewesen, die sich in Richtung eines absehbaren Endes der ultra-expansiven geldpolitischen Ausrichtung der EZB interpretieren lassen würden. So habe der Präsident der Österreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny, gesagt, die EZB könnte im Zuge ihrer geldpolitischen Normalisierung den Einlagesatz um 20 Basispunkte anheben.

Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich an der konjunkturellen Großwetterlage im Euroraum und in den USA sowie an den grundsätzlichen Aussichten für FED und EZB in den nächsten Wochen bzw. ein bis zwei Monaten nichts ändern werde. EUR/USD dürfte daher weiter in der genannten Handelsspanne schwanken. Anders als viele andere Prognostiker würden sie bis Jahresmitte keine merkliche, sprich unter das untere Ende der Handelsspanne gehende Abschwächung des Euro erwarten. Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2018 würden sie weiter den Euro im Vorteil sehen. (17.04.2018/ac/a/m)