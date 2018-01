Paris (www.aktiencheck.de) - Damit haben die wenigsten Experten gerechnet: Anfang 2017 hatten die meisten Währungsanalysten wohl einen aufwertenden US-Dollar ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) auf ihrem Zettel, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch das Gegenteil sei eingetreten; so habe etwa der Euro rund 15 Prozent zum US-Dollar aufgewertet. Auf den ersten Blick möge diese Entwicklung überraschen. So habe die US-Notenbank nicht nur seit 2015 bereits fünfmal den Leitzins angehoben, zuletzt Ende 2017 auf eine Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent. Für das Jahr 2018 habe die FED zudem drei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.Fakt sei aber auch: Zwar habe sich die US-Wirtschaft ordentlich entwickelt, aber nicht so stark wie erhofft. Ein Grund seien die zahlreichen Wahlversprechen von Donald Trump, auf die Anleger noch immer vergebens warten würden, daran ändere auch die jüngst beschlossene US-Steuerreform nichts. Dass Trump die weltweit bedeutendste Volkswirtschaft auf eine äußerst unkonventionelle Art und Weise regiere, dürfte zudem den einen oder anderen Investor verunsichert haben. Da kein Sinneswandel beim US-Präsidenten zu erwarten sei, würden sich wohl auch künftig einige Investoren zurückhalten. Vor diesem Hintergrund sei auch 2018 kein kräftig aufwertender US-Dollar zu erwarten, zumal die EZB mit Jahresbeginn ihre Anleihekäufe auf 30 Mrd. Euro halbiert und somit eine - wenn auch sehr leise - Trendwende in der Geldpolitik eingeläutet habe. (05.01.2018/ac/a/m)