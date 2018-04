Linz (www.aktiencheck.de) - Auf dem Datenkalender waren gestern keine nennenswerte Ereignisse zu verzeichnen, die das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) in Bewegung versetzen konnten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Selbst der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China hinterlasse noch keine Spuren im Devisenmarkt. Heute Nachmittag stehe allerdings eine interessante Veröffentlichung auf der Agenda: der Arbeitsmarktbericht in den USA. Aufgrund des positiven ADP-Reports vom Dienstag erwarte man einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,00 Prozent. Die Trading-Range für heute liege zwischen 1,2150 und 1,2340. (06.04.2018/ac/a/m)





