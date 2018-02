Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat im Januar gegenüber dem US-Dollar von 1,20 auf 1,24 EUR/USD aufgewertet, so die Analysten der DekaBank.



Am 25. Januar habe der EUR/USD-Wechselkurs (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) mit 1,25 sogar den höchsten Stand seit Dezember 2014 erreicht. Kurz zuvor habe der US-Finanzminister Mnuchin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos einen schwächeren Dollar als eine von der US-Regierung willkommene Entwicklung benannt und als gut für die USA bezeichnet. Die Abschwächung des US-Dollar im Januar sei vor dem Hintergrund leicht enttäuschender US-Wirtschaftsdaten geschehen. Dazu hätten das US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal und die Arbeitsmarktentwicklung im Dezember gehört. Der Zinsentscheid der US-Notenbank im Januar habe hingegen keinen Anlass für einen schwächeren US-Dollar gegeben. Die Analysten der DekaBank revidieren ihre Prognose und erwarten für drei Monate 1,22 EUR/USD (bisher: 1,17), für sechs Monate 1,19 EUR/USD (bisher: 1,15) und für zwölf Monate 1,23 EUR/USD (bisher: 1,14). (Ausgabe Februar/März 2018) (13.02.2018/ac/a/m)







