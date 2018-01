Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA haben sich Demokraten und Republikaner mittlerweile nach schwierigen Verhandlungen auf eine Zwischenlösung im Haushaltsstreit einigen können, berichten die Analysten der Nord LB.



Donald Trump habe das entsprechende Gesetz sehr zügig unterzeichnet. Die Finanzierung des Bundes sei zunächst bis Anfang Februar gesichert. Damit habe der "Government-Shutdown" extrem schnell beendet werden können. In der Summe dürfte der nur sehr kurze Stillstand des Staates die USA wohl kaum ökonomische Aktivität gekostet haben. Dennoch sollte der zusätzliche Ärger in Washington für etwas weiteren Druck auf den US-Dollar gesorgt haben. Der Kompromiss im Haushaltsstreit sei ohnehin nur eine Übergangslösung. Angesichts der weiterhin zu beobachtenden großen politischen Konflikte im Kongress könne es bereits im Februar zu einem erneuten "Government-Shutdown" kommen. Eine mittel- bis längerfristige Strategie zur sinnvollen Ausgestaltung der Staatsfinanzierung fehle folglich auch weiterhin. Selbst innerhalb der Republikaner gebe es an dieser Stelle sehr unterschiedliche Auffassungen. Ein weiterer "Shutdown" wäre in jedem Fall nicht hilfreich für die Währung der USA.



Am Donnerstag werde zunächst vor allem auf Nachrichten bezüglich der EZB zu warten sein. Hier hoffe das FX-Segment vielleicht schon auf klare Worte von Mario Draghi. Man sollte aber wohl kein zu klares Signaling der Notenbank in Frankfurt erwarten. Auch die US-Notenbank müsse vom Devisenmarkt natürlich im Auge behalten werden. Die Analysten der Nord LB rechnen im Laufe des Jahres 2018 auch weiterhin mit signifikanten Bewegungen bei der FED Funds Target Rate. In diesem Kontext werde am Freitag auf die ersten Zahlen zur Entwicklung des US-Wirtschaftswachstums im 4. Quartal 2017 zu achten sein. Diese sollten keinen größeren Grund zur Sorge liefern. Sicherlich bleibe der Konsum der privaten Haushalte ein stützender Faktor für die Ökonomie der Vereinigten Staaten. Die US-Wirtschaft laufe also gut und die FED bleibe somit unter Handlungsdruck! (24.01.2018/ac/a/m)







