Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD konnte Ende Mai ausdem langfristig fallenden Trendkanal nach oben ausbrechenund in der Folge auch direkt den wichtigen 200er-EMA bei USD 1.102 überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausblick: Bisher seien Abwärtskorrekturen im EUR/USD weitgehend im Bereich des 10er-EMA ausgelaufen. In der Folge sei es dann zu einem erneuten Anstieg und einer Fortsetzung des Aufwärtstrends gekommen. Dies unterstreiche auch die Bedeutung des 10er-EMA für den kurzfristigen Verlauf. Aktuell befinde sich EUR/USD erneut unter dem 10er-EMA und könnte vor einem weiteren Anstieg stehen.Die Long-Szenarien: EUR/USD könne den steigenden Trendkanal weiter verteidigen und drehe wie bereits in der Vergangenheit erneut im Bereich des 10er-EMA nach oben ab und setze zu einer neuen Aufwärtswelle an. Gelinge ein Anstieg über das Verlaufshoch bei USD 1.201, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell USD 1.225 zu rechnen. Ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal heraus sei eher nicht zu erwarten. Die Short-Szenarien: EUR/USD sei in den vergangenen Monaten bereits sehrweit hochgelaufen. Zudem sorge sich mittlerweile auch die EZB um den stark gestiegenen Euro, wie die "Financial Times" berichte. Hier könnten also Gegenmaßnahmen seitens der Notenbank drohen, falls der Euro zu weit hochlaufe. Gelinge den Bären der Ausbruch aus dem Trendkanal nach unten, dürfte das erste Anlaufziel am 50er-EMA bei aktuell USD 1.166 liegen. Darunter dürfte der EUR/USD-Kurs auf den 200er-EMA bei aktuell USD 1.130 nehmen. (04.09.2020/ac/a/m)