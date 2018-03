Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Inflationsdaten und ein paar Anmerkungen des Bundesbankchefs Jens Weidmann zur weiteren Ausrichtung der Geldpolitik der EZB haben sich letztlich doch nur mehr oder weniger als "Vorgruppen" für den ersten wichtigen Auftritt von Jerome Powell in der Funktion des FED-Chef erwiesen, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/USD In der Summe bestätige der Auftritt die Analysten in der Einschätzung, dass die Person des neuen FED-Chefs und die weiteren geldpolitischen Entscheidungen in den USA leicht stützende für die Währung der Vereinigten Staaten sein dürften. Folglich würden sie sogar recht bald mit einem Test der psychologisch wichtigen Marke von 1,20 USD pro EUR rechnen. Ob die aktuellen Zahlen zum ISM PMI Manufacturing bereits in dieser Woche eine entsprechende Bewegung würden auslösen können, werde man wohl kritisch hinterfragen müssen.Die gestern gemeldeten Daten zum Richmond-FED-Index hätten zwar Hoffnungen auf eine positive Entwicklung geweckt, die Analysten würden im Februar dennoch mit einem marginalen Rückgang des ISM PMI Manufacturing rechnen. Die nächsten offiziellen Angaben zur Lage am US-Arbeitsmarkt sollten in jedem Fall genau im Auge behalten werden. Diese Zahlen hätten immer das Potenzial, den Devisenmarkt nachhaltiger in Bewegung zu versetzen. (Ausgabe vom 28.02.2018) (01.03.2018/ac/a/m)