Ausblick: EUR/USD befinde sich in einer dynamischen Abwärtsbewegung innerhalb eines fallenden Trendkanals.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar dürfte dem fallenden Trendkanal weiter folgen und im weiteren Verlauf das Verlaufstief vom 03. September bei 1,092 USD unterbieten. Geschehe dies, wäre die nächste Anlaufmarke nach unten bei etwa 1,085 USD zu sehen, der unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals.



Die Long-Szenarien: Könne EUR/USD hingegen Stärke zeigen und über den massiven Widerstand bei 1,1007 USD ansteigen, wäre zunächst mit einem weiteren Hochlauf bis zum 50er-EMA bei 1,1104 USD zu rechnen. Gehe es noch weiter höher, dürfte die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals den Bullen Einhalt gebieten. Erst bei einem Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal heraus, würde die Chance für einen nachhaltigen Richtungswechsel bestehen. Solange EUR/USD weiter im Trendkanal verlaufe, sei trotz temporärer Aufwärtskorrekturen im weiteren Verlauf mit wieder fallenden Notierungen zu rechnen. (20.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich seit Monaten in einem fallenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Aufwärtskorrekturen innerhalb dieses fallenden Trendkanals würden oft bereits im Bereich des 50er EMA abgefangen, spätestens jedoch an der oberen Trendkanalbegrenzung. Das jüngste Verlaufstief sei am 03. September bei 1,092 USD erreicht worden, direkt an der unteren Trendkanalbegrenzung. Punktgenau sei das Währungspaar hier auch wieder nach oben abgedreht und habe den 50er EMA mit dem Verlaufshoch am 13. September bei 1,1109 USD angesteuert. In der Folge sei das Währungspaar wieder nach unten abgedreht und am 17. September das Verlaufstief bei 1,0990 USD erreicht. An dieser Stelle hätten die Bullen erneut das Ruder übernommen und den Kurs bis zum Widerstand bei 1,1070 USD hochtreiben können. Mehrmalige Versuche der Bullen, diese Widerstandszone zu überwinden, seien bisher gescheitert. Der übergeordnete Abwärtstrend dürfte bald wieder die Richtung vorgeben und den Kurs unter 1,0900 USD fallen lassen.