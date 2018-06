Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat sich zuletzt wieder stärker präsentieren können; gegenüber dem US-Dollar ist die psychologisch wichtige Marke von 1,17 USD pro EUR in den Fokus gerückt, so die Analysten der NORD LB.



Der neue Schulden-Deal mit Athen habe in diesem Zusammenhang nicht nur den griechischen Staatsanleihen geholfen; auch die Gemeinschaftswährung vom Main habe offenkundig von der neuen Schuldenvereinbarung profitiert. Griechenland habe mit der Einigung auch bei den Rating-Agenturen punkten können. Standard & Poor's habe sein Votum bezüglich der Kreditwürdigkeit des Landes angepasst. Weiterhin habe dem Euro geholfen, dass erfreuliche vorläufige Juni-Zahlen zur Entwicklung des Markit PMI für den Dienstleistungssektor in Frankreich gemeldet worden seien. Zudem hätte sich der ifo-Geschäftsklimaindex - als wohl wichtigster deutscher Stimmungsindikator - am aktuellen Rand nach Auffassung einiger Devisenhändler durchaus schwächer präsentieren können. Dieser sei im Berichtsmonat Juni bekanntlich auf 101,8 Punkte gefallen. Die wieder erhöhte politische Nervosität in Italien habe zwar einen Einfluss auf die Rentenmärkte (und lasse hier die Risikoprämien für die Bonds des Landes etwas ansteigen), der Devisenmarkt fokussiere am aktuellen Rand allerdings noch nicht auf dieses Thema. In Teilkommunalwahlen hätten sich Lega und Fünf Sterne Bewegung gut behaupten können. Zudem würden Umfragen einen positiven Trend bei den populistischen Kräften in Rom zeigen.



Der FX-Bereich werde im Laufe der Woche noch auf regionale US-Stimmungsindikatoren zu achten haben. Diese würden für Juni noch kein klares Bild zeigen. So habe es schwächere Zahlen zum Stimmungsindikator der Federal Reserve Bank of Philadelphia und freundlichere Angaben zur Entwicklung des methodologisch identisch aufgebauten Empire State Manufacturing Survey aus New York gegeben. Auch der Indikator aus Dallas habe zulegen können und habe die Märkte damit positiv überrascht. Nun werde auf den Chicago-Index am Freitag zu warten sein. Ein leichter Rückgang der Zeitreihe wäre wohl kein Problem für den US-Dollar. (27.06.2018/ac/a/m)



