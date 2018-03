Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn der Euro im Rahmen seiner laufenden Korrektur mit 1,2215/20 gestern ein durchaus markantes Niveau unterlief, ist es bislang nicht zu bedeutenderen Folgeverkäufen gekommen, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275).Auf der anderen Seite habe sich bereits vorgestern angedeutet, dass selbst das Statement von FED-Chef Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses nicht primär den Euro unter Druck gesetzt habe. Obgleich nun wesentlich mehr Marktteilnehmer, so wie die Analysten der Deutschen Bank selbst auch, an mehr als drei Zinserhöhungen in diesem Jahr durch die US-Notenbank glauben. Die implizite Wahrscheinlichkeit sei seit der Rede Powells auf nunmehr rund 35 Prozent (Vorwoche 27 Prozent) gestiegen.Tatsächlich sei es jedoch nicht so, dass der Greenback überhaupt nicht profitiert hätte. Seit dem Tiefpunkt zur Monatsmitte habe er sich gegenüber einem Korb an Valuten (vgl. Reuters) immerhin um rund 2,7 Prozent erholen können, während der Euro in einem ähnlichen Vergleich nur um 1,2 Prozent nachgegeben habe. Der eigentliche Grund für die ausbleibende Euro-Volatilität dürfte jedoch darin liegen, dass 1,2235 nicht nur die Mitte der bisherigen Jahres-Range darstelle, sondern in etwa auch dem durchschnittlich wahrgenommenen Einstandspreis mittelfristiger Akteure entspreche. Mit anderen Worten: Der Euro könne innerhalb seines übergeordneten Aufwärtstrends zwar in Richtung 1,2085/90 korrigieren, doch wäre diese Entwicklung andererseits bereits jenseits von 1,2325/30 abgeschlossen. (01.03.2018/ac/a/m)