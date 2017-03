Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich zunächst über der 1,0585 festzusetzen. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,0599/1,0602 und dann das TH von gestern zu erreichen. Laufe der EUR bis in den Bereich der 1,0615 so könnten sich hier bereits Rücksetzer einstellen. Könne sich der EUR über diese Marke schieben, so könnte er dann 1,0623/25, die 1,0630/32 und im Nachgang dessen die 1,0642/44 bzw. die 1,0655/57 erreichen. Die Experten würden aber nicht davon ausgehen, dass es der EUR heute schaffe, sich nachhaltig über die 1,0644 zu schieben.



Rutsche der EUR unter die 1,0585, so könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0572/70, 1,0663/61 und dann bis 1,0550/48 gehen könnten. Bereits hier bestehe die Möglichkeit, dass sich die Notierungen erholen würden. Stelle sich die Erholung nicht ein, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 1,0540/38, 1,0529/27 und dann bis 1,0517/15 gehen könnten. Sollte der EUR bis hier hin zurücksetzen, so könnten sich hier Stabilisierungen und Erholungen einstellen. Komme es nicht dazu, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufmarken wären dann die 1,0505/1,0500. Das wäre das Maximale, was die Experten heute auf der Unterseite erwarten würden.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,0629. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0702/52/96 als auch bei 1,0819/27/48/69 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0570/47/24/10 als auch bei 1,0498/57/30 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0392 als auch bei 1,0351 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0612 (1,0630) bis 1,0563 (1,0540) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (10.03.2017/ac/a/m)







