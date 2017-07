Linz (www.aktiencheck.de) - Anfänglich sah es gestern so aus als wäre die US-Dollar-Schwäche nicht zu bremsen, denn EUR/USD startete mit 1,1733 in den Tag und stand zwischenzeitlich sogar bei 1,1775, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Gute Daten aus den USA hätten dann im Laufe des Tages die Lage des US-Dollars verbessert. Vor allem die gute Auftragslage bei den langlebigen Gütern habe mit einem Zuwachs von 6,50 Prozent im Juni überrascht. Die Prognosen hätten bei einem Plus von 3,90 Prozent gelegen. EUR/USD habe dann bei 1,1676 geschlossen. Für heute stünden in den USA BIP-Daten und in Europa Preisdaten auf der Agenda. Unserer Meinung nach haben beide leichtes Enttäuschungspotenzial. Für EUR/USD rechnen wir daher mit einem Ab (am Morgen) und wieder Auf (wenn die US Daten kommen) in einer Range von 1,1610 bis 1,1700, so Oberbank. (28.07.2017/ac/a/m)





