Die Analysten würden weiterhin allerdings davon ausgehen, dass der erste Zinsschritt in diese Richtung bereits Mitte 2019 erfolgen werde. Mit dem Gutachten zeige sich, dass sich die Konjunktur hierzulande längst nicht so negativ, wie jüngst von einigen Kommentatoren kolportiert, entwickeln müsse - auch der IWF habe erst unlängst positive Aussichten für Deutschland bescheinigt und rechne alleine für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,5 Prozent. All diese Erkenntnisse hätten sich jedoch nicht im Kurs des Euro gegenüber dem US-Dollar niedergeschlagen.



Und wenn man das Für und Wider abwäge, stelle, wie eine Umfrage unter Fondsmanagern ergeben habe, nach Einschätzung der Akteure ein drohender Handelskrieg zwischen den USA und China derzeit das größte Risiko für die Finanzmärkte dar - nicht wenige behaupten sogar, dass auch die US-Zinserwartungen davon überschattet würden. Doch handle es sich dabei um Erwartungen, die ohnehin schon längst eingepreist seien. Gemäß dem CME FED Watch Tool werde nun mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent damit gerechnet, dass der nächste Zinsschritt im Juni erfolge, während die Wahrscheinlichkeit von insgesamt vier Zinsschritten in diesem Jahr, von denen auch die Analysten ausgehen würden, seit einer Woche um rund 10 Prozent auf mehr als 44 Prozent gestiegen sei.



Allein: Der Dollar habe davon kaum profitieren können. Tatsächlich habe sich an der Pattsituation der Erwartungen nichts geändert, weswegen sich der Euro auch gestern in seinem Band zwischen 1,2155 und 1,2555 nur träge hin und her bewegt habe. (20.04.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unlängst hatten wir an dieser Stelle darüber berichtet, dass einigen Analysen zufolge nicht nur das Wachstum in der Eurozone einen Rücksetzer hinnehmen, sondern gegebenenfalls auch Deutschland nicht mehr wie im vergangenen Jahr als Wachstumsmotor eingestuft werden könnte, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/USD (ISIN: EU0009652759/ WKN: 965275).Es sei sogar gemutmaßt worden, Deutschland könne in diesem Jahr der Eurozone hinterherhinken. Nun habe das Frühjahrsgutachten der führenden Forschungsinstitute für Deutschland ein ganz anderes Bild entworfen. Denn man rechne für das Jahr 2018 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 und für 2019 mit 2,0 Prozent. Gegenüber dem Herbstgutachten 2017 bedeute dies jeweils einen Anstieg um 0,2 Prozentpunkte. Und was die EZB angehe, würden die Gutachter glauben, dass die Zentralbank das Anleihekaufprogramm in diesem Jahr beenden und die Leitzinsen nicht vor Ende 2019 anheben dürfte.