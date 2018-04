Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist noch nicht allzu lange her, da schrieben wir über die internationalen Währungsreserven, von denen ca. 64 Prozent in US-Dollar und 20 Prozent in Euro gehalten werden, so die Analysten der Deutschen Bank in der aktuellen Ausgabe von "Märkte am Morgen".Der GegenvorschlagGestern habe aber auch eine andere Meldung die Runde gemacht, wonach sich Bloomberg auf Quellen berufen habe, die mit der Angelegenheit befasst seien. Danach würden führende Politiker Chinas angeblich unter anderem die Wirkung einer schrittweisen Abwertung des Yuan prüfen, um so den negativen Effekt etwaiger Strafzölle abzumildern. Aber auch diese Option mit entgegengesetzter Wirkung sei umstritten. Während es jedoch zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mehr als eine reine Spekulation sei, inwieweit also die chinesischen Währungsreserven von irgendwelchen Vergeltungsmaßnahmen im Handelsdisput betroffen sein könnten, hätten japanische Investoren im Februar US-Dollar-Bonds in Rekordhöhe veräußert und teilweise in auf Euro lautende Bonds investiert. Gut möglich, dass der Euro trotz enttäuschender Handelsbilanzzahlen aus Deutschland deswegen wieder in Richtung Mitte seiner Konsolidierungszone zwischen 1,2150/55 und 1,2555 USD gestiegen sei. (10.04.2018/ac/a/m)