Linz (www.aktiencheck.de) - Nachdem EUR/USD den wichtigen charttechnischen Widerstand bei 1,2090 überwinden konnte, kletterte das Währungspaar bis auf Werte von 1,2297, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dieses Niveau werde entscheiden, ob die Reise bis 1,2500 (nächster Widerstand) weitergehe oder ob eine Korrektur auf die Marke 1,2090 folge. Erste Signale würden auf eine Konsolidierung im Bereich 1,2090 bis 1,2300 andeuten. Fundamental habe sich wenig geändert. Die Zinserwartungshaltung in Europa als auch in den USA würden die dominanten Kursfaktoren bleiben. Kurzfristig gehen wir von einer Seitwärtsbewegung im Bereich 1,2090 bis 1,2300 aus, so die Oberbank. (16.01.2018/ac/a/m)







