Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,1410/1,1395. Er notiere damit auf dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über die 1,1400 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1415/17 und dann die 1,2424/26 zu erreichen. Komme es bei 1,1424 zu keinen Rücksetzern, so könnte der EUR dann versuchen das TH von Freitag und dann die 1,1448/50 anzulaufen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so wäre die 1,1464/66, die 1,1475/77 und die 1,1484/87 die nächsten relevanten Anlaufmarken.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1400 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,1390/88 bzw. bis an das TT von Freitag gehen könnten. Würden sich keine Erholungen einstellen, so könnte er dann weiter nachgeben und die 1,1369/66, die 1,1354/52 und dann die 1,1340/38, bzw. die 1,1333/30 erreichen. Setze der EUR bis hier hin zurück, so bestünden hier vergleichsweise gute Chancen auf Erholung. Unter der 1,1330 wären die 1,1324/22, die 1,1315/13 bzw. die 1,1308/05 die nächsten relevanten Anlaufbereiche.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,1426/40/49. Weitere Widerstände würden sich bei 1,1494 als auch bei 1,15443 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1380/30 als auch bei 1,1294 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1242/05 als auch bei 1,1136/07 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1424 (1,1439) bis 1,1380 (1,1364) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (10.07.2017/ac/a/m)







