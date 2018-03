Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2400/1,2415 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2400 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, das Tageshoch von gestern und dann die 1,2413/15 und die 1,2421/23 zu erreichen. Gehe es heute über die 1,2421/23, so könnte der EUR dann versuchen, die 1,2433/35, die 1,2442/44 und dann die 1,2449/51 anzulaufen. Dieses Level könnte insbesondere bei dynamischen Aufwärtsimpulsen erreicht werden. Denkbar sei, dass es im Bereich der 1,2444/51 zunächst nicht weiter gehen könnte, bzw. der EUR Probleme haben könnte, das Level 1,2444/51 zu überwinden. Im Zweifel könnte die Aufwärtsbewegung hier auch beendet sein. Über der 1,2444/51 wäre der Weg dann an die 1,2463/65, an die 1,2472/74, an die 1,2484/86 und an die 1,2493/95 frei.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2400 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2388/86 und dann weiter bis an die 1,2377/75 gehen könnten. Unter der 1,2377/75 wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,2365/63, bei 1,2357/55 und dann bei 1,2350/48 zu suchen. Im Bereich der 1,2357/48 habe der EUR gute Chancen auf Erholung. Gelinge diese hier aber nicht, so wären weitere Rücksetzer denkbar, die bis an die 1,2341/39, bis an die 1,2330/28, bis an die 1,2321/19, bzw. bis zum Tagestief von gestern gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2411/59. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2506/66 als auch bei 1,2651.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2321 als auch bei 1,2272/31 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2198/41 als auch bei 1,2043/11 finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 1,2442 (1,2463) bis 1,2377 (1,2355) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (14.03.2018/ac/a/m)





