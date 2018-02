Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2495/1,2550 und damit über dem Niveau der Frühbörse von gestern Morgen. Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2530 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, zunächst die 1,2548/50 und dann die 1,2555/57 zu erreichen. Komme es hier zu keinen Rücksetzer und könne er sich über die 1,2555/57 schieben, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,2569/71, bei 1,2582/84 und dann bei 1,2597/99 bzw. bei 1,2606/08 zu suchen. Schaffe es der EUR, sich über dieses Level, z.B. im Zuge von dynamischen Impulsen zu schieben, so wäre auch ein Erreichen der 1,2617/19, der 1,2626/28 bzw. der 1,2637/39 denkbar.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2530 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die bis an die 1,2520/18, an die 1,2506/04 und dann weiter bis an die 1,2492/90 gehen könnten. Rutsche der EUR unter die 1,2492/90, so wären die 1,2476/74, die 1,2461/59, das Tagestief von gestern und dann die 1,2444/42 bzw. die 1,2424/22 die nächsten Anlaufmarken. Unter der 1,2424/22 kämen dann die 1,2415/13, die 1,2405/03 und die 1,2388/86 als weitere Anlaufbereiche in Betracht.



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2566. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2651 als auch bei 1,2741.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2506 als auch bei 1,248/64/52 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2324 als auch bei 1,2240 finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 1,2557 (1,2584) bis 1,2490 (1,2459) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (16.02.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) notierte gestern Morgen bei 1,2470/1,2450, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe gestern Morgen zunächst sein Tageshoch bei 1,2509 markiert. Von hier aus sei es in kleineren Abwärtsimpulsen sukzessive bis in den Bereich der 1,2460 gegangen. Von hier aus habe sich der EUR wieder nach oben bewegen können, sei aber nicht mehr an das Tageshoch herangekommen. Es sei am Abend ein zweiter Abwärtsimpuls an die 1,2457 gefolgt, der von einer genauso schnell Erholung gefolgt worden sei. Im Frühhandel habe sich der EUR deutlich weiter nach oben schieben und sich mittlerweile auch über der 1,2500 etablieren können.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2490/92 weiter bis an die 1,2505/07 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Morgen eingestellt, das Anlaufziel sei leicht übertroffen worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2466/64 nicht ganz an das nächste Anlaufziel der Experten bei 1,2455/53 gegangen. Damit habe das Setup gestern nicht optimal gepasst.Tageshoch: 1,2509 (Vortag: 1,2464) TT: 1,2457 (Vortag: 1,2275) Range: Pips 52 (Vortag 189 Pips)Das Chartbild beim EUR habe sich in den letzten Handelstagen aufgehellt. Der EUR habe sich heute im Frühhandel weiter nach oben schieben können. Er habe das Jahreshoch von Ende Januar erreicht und leicht überschritten. Damit habe sich das bullische Szenario der Experten eingestellt. Denkbar sei, dass der EUR zunächst konsolidiere und in den nächsten Handelstagen übergeordnet seitwärts laufe. Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der 1,2420/10 einstellen. Hier verlaufe die EMA20 in 4h-Chart, die häufig stützend gewirkt habe. Auf der Oberseite könnte sich der EUR jetzt an die 1,2600 und im Nachgang dessen übergeordnet dann an die 1,2750 bewegen.