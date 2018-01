Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2020 USD zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,2037/39, die 1,2049/51 und dann die 1,2061/63 USD anzulaufen. Über der 1,2061/63 wären die 1,2078/82, die 1,2085/87 und dann die 1,2092/94 bzw. die 1,2104/06 USD die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2020 USD festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2008/06 und dann weiter bis an die 1,2000/1,1998 USD gehen könnten. Rutsche der EUR heute unter die 1,2000/1,1998, so wären die 1,1988/86, die 1,1977/75 und dann die 1,1966/64 bzw. die 1,1953/51 USD die weiteren Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe seine Widerstände heute bei 1,2026 als auch bei 1,2095. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2155 als auch bei 1,2189 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1953/37/27/09 als auch bei 1,1898/79/02.



Weitere Unterstützungen finden sich bei 1,1774/51/27/09 als auch bei 1,1686 verlaufen.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2061 (1,2092) bis 1,2008 (1,1975) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.01.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte am Freitag morgen bei 1,1935/1,1950 USD, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe sich am letzten Handelstag des Jahres weiter nach Norden schieben können. Er habe es geschafft, im späten Handel die 1,2000 USD zu überwinden, habe sich dort aber nicht festsetzen können. Der Wochenschluss sei knapp unter der 1,2000 USD formatiert worden.TH: 1,2025 (Vortag: 1,1959)/ TT: 1,1945 (Vortag: 1,1923)/ Range: Pips 80 (Vortag: 36 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist): Hoch: xxxxx/1,2025/ Tief: xxxx/1,1945Chartcheck:Ausblick für heute:Der EUR notiere heute morgen im Bereich der 1,2000/1,2030 USD und damit über dem Niveau der Frühbörse am Freitag morgen.