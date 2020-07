Ausblick: Der EUR/USD befinde sich in einem sehr steilen Aufwärtstrend. Eine normale Abwärtskorrektur in diesem Aufwärtstrend sei schon seit längerem zu erwarten, das Währungspaar sei bereits stark überhitzt. Aber Übertreibungen an den Finanzmärkten könnten viel länger anhalten, als man rational erwarte.



Die Long-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD wolle die Verluste der Vorjahre in einer riesigen Bewegung aufholen. So scheine es, wenn man den aktuellen Tageschart im EUR/USD betrachte. Der nächste massive Widerstand befinde sich bei USD 1,200. Gehe es weiter höher, dürften die Bullen Kurs auf die Widerstandszone bei USD 1,208 nehmen. Darüber dürften die Bullen dann Kurs auf den Widerstandsbereich von USD 1,220 nehmen.



Die Short-Szenarien: Die Lage im EUR/USD sei enorm überhitzt, der 200er und 50er EMA seien aus dieser Höhe nur noch als kleine Linien auf der Unterseite schwach zu erkennen. Werde den Bullen dies bewusst, könnte es schnell zu einer Korrektur kommen, die als erstes Anlaufziel die Unterstützung bei USD 1,173 habe. Gehe es tiefer, dürfte die zweite Verteidigungszone der Bullen bei USD 1,153 angesteuert werden. Gehe es noch eine Etage tiefer, dürfte die Unterstützung bei USD 1,143 das nächste Ziel der Bären werden. (31.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD kennt aktuell nur einen Weg: nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Von Ende März bis Ende Mai habe das Währungspaar an der Unterstützung bei USD 1,078 eine Stabilisierung einleiten können. Diese lange Seitwärtsbewegung habe als Sprungbrett für einen neuen Kursanstieg genutzt werden können. Am 28. Mai sei dann der Ausbruch über den 200er EMA bei USD 1,102 erfolgt. Damit habe das Fanfaren-Signal für die Bullen ertönt, die daraufhin zu einem beeindruckenden Galopp angesetzt und alles überrannt hätten, was sich ihnen in den Weg gestellt habe. Dieser Galopp halte bis dato an, der EUR/USD habe am Vortag bereits die Marke von USD 1,190 überwinden können. Am frühen Freitagmorgen notiere das Währungspaar nur leicht tiefer bei USD 1,189.