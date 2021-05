Ausblick: Der Aufwärtstrend sei bei Währungspaar EUR/USD klar intakt. Und solange EUR/USD über dem 10er EMA notiere, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD verlaufe aktuell direkt am Widerstand von USD 1,224 seitwärts und könnte diese Konsolidierung als Sprungbrett für einen Durchbruch nach oben nutzen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann am Widerstand bei USD 1,231 zu sehen, darüber würde dann das Verlaufshoch vom 06. Januar bei USD 1,234 folgen.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD könne den Widerstand bei USD 1,224 nicht nachhaltig überwinden und rutsche wieder ab. In der Folge könnte es zunächst zu einem Pullback an die vorherige Widerstandslinie im Bereich von USD 1,215 kommen, die nun zur Unterstützung gedreht sei. Hier verlaufe aktuell auch der 10er EMA, der ebenfalls unterstützen könnte. Gehe es weiter tiefer, könnten die Bären Kurs auf den 50er EMA im Bereich von USD 1,205 nehmen. (21.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufstief vom 31. März bei USD 1,170 in einem klaren Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei das erste deutliche Stärkesignal mit dem nachhaltigen Anstieg über den 10er EMA gesetzt worden. Es sei direkt darauf ein Anstieg über den 200er EMA gefolgt, womit ein langfristiges Stärkesignal generiert worden sei. Im weiteren Verlauf sei dann Mitte April auch der 50er EMA bei USD 1,193 überstiegen worden. EUR/USD habe dann das Verlaufshoch bei USD 1,214 am 29. April direkt an der fallenden Widerstandslinie erreicht. Es sei eine etwas tiefere Korrektur gefolgt, die am 50er EMA bei USD 1,198 aufgefangen worden sei. Hier sei EUR/USD wieder nach oben abgeprallt, wobei am 18. Mai ein Durchbruch über die fallende Widerstandslinie bei USD 1,215 gelungen sei. Das Währungspaar sei dann direkt weiter hoch gelaufen und befinde sich nun am Widerstand von USD 1,224.