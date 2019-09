Ausblick: Rutsche das Währungspaar wieder ab, dürfte es für die Bullen unter dem Vortagestief bei 1,1016 USD kritisch werden.



Die Short-Szenarien: Unter 1,1016 USD dürfte sich die langfristige Abwärtsbewegung weiter fortsetzen und der untere Bereich des fallenden Trendkanals bei aktuell etwa 1,092 USD angelaufen werden. Hier könnte den Bären aber bereits wieder die Kraft ausgehen und so wie bereits in der Vergangenheit ein Richtungswechsel nach oben erfolgen. Bisher habe die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals den Bären immer Einhalt geboten.



Die Long-Szenarien: Könne sich das Währungspaar allerdings weitgehend über dem Vortagestief bei 1,1016 USD halten, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei 1,1065 USD zu rechnen. Über dem Vortageshoch bei 1,1085 USD dürfte es weiter bis 1,1156 USD hochgehen. Aus dem fallenden Trendkanal könnte sich das Währungspaar aber erst mit Notierungen über 1,12 USD befreien. Erst dann wäre ein nachhaltiger Richtungswechsel und ein weiterer Hochlauf bis zum 200er-EMA bei aktuell 1,1278 USD möglich. (06.09.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit Juni in einem fallenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die untere Begrenzung dieses fallenden Trendkanals sei am 03.09.2019 mit dem Verlaufstief bei 1,092 USD erneut bestätigt worden. Aktuell befinde sich das Währungspaar in einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend. Diese Aufwärtskorrektur könnte mit dem Vortageshoch um 1,1084 USD aber bereits beendet sein. Denn in Folge sei es wieder deutlich abwärts gegangen. Es habe sich eine schwache Tageskerze mit einem langen oberen Schatten gebildet. Ein bearishes Signal.