Der Abwärtstrend sei im EUR/USD klar intakt und solange der 10er EMA nicht nachhaltig überschritten werde, sei kurzfristig mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD könne den 10er EMA nicht nachhaltig überbieten und setze den Abwärtstrend weiter fort. Unterhalb von USD 1,170 wäre dann der 200er EMA im Wochenchart bei USD 1,162 die nächste Anlaufmarke. Falle auch der 200er EMA im Wochenchart, würde sich die Lage für EUR/USD nachhaltig eintrüben und ein langfristiger Kursrückgang wahrscheinlich werden. Die erste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung im Bereich von USD 1,150.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne in einer Gegenbewegung den 10er EMA nachhaltig überbieten und das Hoch bei USD 1,180 anlaufen. Über USD 1,180 wäre mit einem weiteren Hochlauf zum 50er EMA im Tageschart zu rechnen. Gelinge den Bullen auch hier ein Durchbruch nach oben, würde ein weiteres Stärkesignal generiert werden und ein Anstieg bis zum 200er EMA im Tageschart wahrscheinlich werden. (20.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Aufwärtsbewegungen innerhalb dieses Abwärtstrends seien dabei im Bereich des 10er EMA ausgelaufen. Bei einer Extension der Aufwärtskorrektur sei EUR/USD im Bereich des 50er EMA wieder nach unten abgeprallt. In den Vormonaten habe das Währungspaar EUR/USD immer weiter abgegeben und Mitte August ein Verlaufstief bei USD 1,170 erreicht. In der folgenden Aufwärtskorrektur sei dann erneut nur ein Verlaufshoch bei USD 1,180, leicht über dem 10er EMA markiert worden. Wie bereits zuvor sei EUR/USD dann wieder nach unten abgesackt und habe den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Dabei sei das Verlaufstief bei USD 1,170 mit dem Vortagestief bei USD 1,166 unterschritten und damit der Abwärtstrend bestätigt worden.