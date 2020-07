Ausblick: In diesem Bereich befinde sich ein hartnäckiger Widerstand, wo das Währungspaar bereits dreimal nach unten abgeprallt sei. Der Aufwärtstrend sei aber klar intakt.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne die aktuelle Aufwärtsdynamik beibehalten und weitere Angriffe auf den Widerstand bei USD 1,1450 durchführen. Gelinge hier der Ausbruch nach oben, wäre der Weg bis zum nächsten Widerstand bei USD 1,1520 frei. Aktuell blockiere aber noch der 200er EMA im Wochenchart bei USD 1,1370. Der EUR/USD notiere aktuell nur knapp darüber, ein nachhaltiger Ausbruch nach oben über den 200er EMA sei noch nicht gelungen. Sollte der Durchbruch nach oben klappen, würde sich die Lage für EUR/USD wohl langfristig deutlich aufhellen und ein weiterer Kursanstieg bis USD 1,1700 folgen.



Die Short-Szenarien: Ein Durchbruch der Bullen werde vom 200er EMA im Wochenchart verhindert. Das Währungspaar drehe wieder nach unten ab und laufe zur Unterstützung bei USD 1,1230 zurück. Gehe es weiter tiefer, dürfte der 50er EMA im Tageschart bei USD 1,1200 angelaufen werden. Gehe es weiter tiefer, dürfte ein Rücklauf zum 200er EMA im Tageschart bei USD 1,109 folgen. (17.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich von Ende März bis Ende Mai seitwärts in einer Spanne von USD 1,0770 auf der Unter- und USD 1,1000 auf der Oberseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Seitwärtsspanne habe zum Aufbau von Aufwärtsdynamik genutzt werden können, um den Ausbruch nach oben über die Marke von USD 1,1000 zu schaffen. Am 27. Mai sei der Durchbruch nach oben aus dem Trendkanal heraus erfolgt und am 28. Mai sei der Durchbruch über den wichtigen 200er EMA bei USD 1,1020 gefolgt. Ein Durchbruch über den 200er EMA bedeute ein langfristiges bullishes Signal. Die Kurse seien dann auch weiter angestiegen, der Bullengalopp habe erst bei USD 1,142 am 10. Juni geendet. In der Folge habe sich im EUR/USD ein Dreieck ausgebildet. Der Durchbruch nach oben sei am 06. Juli gefolgt. In der Folge sei es direkt weiter hoch gegangen, bis am 15. Juli das bisherige Verlaufshoch bei USD 1,145 erreicht worden sei.