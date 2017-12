Der EUR notiere heute morgen im Bereich der 1,1815/1,1850 und damit leicht unter dem Niveau der Frühbörse gestern morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,1850 USD zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1861/63, die 1,1874/76, die 1,1888/90 und dann die 1,1900/02 USD anzulaufen. Komme es bei 1,1900/02 USD zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufziele wären die 1,1906/08, die 1,1918/20 und dann die 1,1932/34 bzw. die 1,1947/49 USD.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1850 USD festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,1841/39 und dann weiter bis an die 1,1830/28 USD gehen könnten. Rutsche der EUR heute unter die 1,1830/28, so wären die 1,1818/16, die 1,1809/07 und dann die 1,1802/00 bzw. die 1,1792/90 USD die weiteren Anlaufmarken. Gehe es unter die 1,1792/90, so wären die 1,1775/73, die 1,1765/63 und dann die 1,1753/51 bzw. die 1,1744/42 USD die nächsten Anlaufziele auf der Unterseite. Im Bereich der 1,1750/45 USD habe der EUR gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe seine Widerstände heute bei 1,1879 als auch bei 1,1898. Weitere Widerstände würden sich bei 1,1909/27/37/53 als auch bei 1,2026/95 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1802 als auch bei 1,1774/51/28/09 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1686/16 als auch bei 1,1513 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1888 (1,1902) bis 1,1839 (1,1802) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.12.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte gestern morgen bei 1,1860/1,1830 USD, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe gestern Vormittag versucht, zunächst die 1,1900 USD erneut zu erreichen. Der Kaufdruck sei allerdings viel zu gering gewesen, um das Ziel zu erreichen. Somit sei es nur an die 1,1889 USD gegangen. Von hier aus hätten dann moderate Abgaben eingesetzt, die den EUR am Nachmittag dann an die 1,1850 USD gebracht hätten. Von hier aus hätten dann Erholungen eingesetzt, die aber keinen ausgeprägten Charakter gehabt hätten. Im Frühhandel sei der EUR dann dynamisch an die 1,1815 USD gefallen, habe sich dann aber wieder erholen können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,1872/74 weiter bis an die 1,1883/85 USD laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 4 Pips überschritten worden, das Setup habe damit nicht gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,1860 USD nicht ganz an das nächste Anlaufziel bei 1,1849/74 USD gegangen. Damit habe das Setup gestern nicht optimal gegriffen.TH: 1,1889 (Vortag: 1,1900)/ TT: 1,1850 (Vortag: 1,1829)/ Range: Pips 39 (Vortag: 71 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist): Hoch: 1,1885/1,1889/ Tief: 1,1829/1,1850Der EUR habe sich wieder über die 1,1800 USD schieben und sich mittlerweile wieder über dieser Marke festsetzen können. Damit sei auch die kurzfristige Gefahr gebannt, dass es erneut an die 1,1750 gehen könnte. In diesem Zusammenhang habe es sich erwiesen, dass die EMA200 im 4h Chart ein sehr wichtiger Support gewesen sei. Der EUR habe damit die Chance in den nächsten Handelstagen die 1,1900 USD anzulaufen und zu überwinden, wobei man das JH gesehen habe. Nach wie vor gelte: Solange der EUR sich über der 1,1765 USD halten könne, solange habe er die Chancen, die 1,1900/20 USD und dann übergeordnet die 1,2020/50 USD anzulaufen. Erst mit einem Tagesschluss unter der 1,1765 USD würde sich das Chartbild eintrüben.Ausblick für heute: