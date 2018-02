Linz (www.aktiencheck.de) - Der Russische Rubel (RUB) hat in den letzten Tagen wieder deutlich aufgewertet und steht gegenüber dem Euro knapp unter 70, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Unterstützt habe die Bewegung vor allem der Ölpreis, der ebenfalls wieder angezogen habe. Von der Datenfront hätten die Einzelhandelsumsätze und der Anstieg der Löhne auf der positiven Seite überrascht. Wir gehen davon aus, dass sich der Trend fortsetzen wird und rechnen für die nächsten Tage mit EUR/RUB-Werte in Richtung 68,00, so die Oberbank. (20.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.