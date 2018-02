Wien (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen beiden Wochen handelte der EUR/RON (Rumänischer Leu)-Wechselkurs erneut in einer engen Variationsbreite von 0,8%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Die jüngsten makroökonomischen Entwicklungen hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen und nicht zu Druck auf den Wechselkurs geführt. Im Rahmen der geldpolitischen Sitzung vom 7. Februar habe die Zentralbank den Leitzins von 2,00% auf 2,25% angehoben. Dabei habe es sich um die zweite Anhebung in Folge gehandelt. Die Leitzinsstraffung ziele darauf ab, den Inflationsdruck verankert zu halten. Die jährliche Inflationsrate sei im Januar auf 4,3% p.a., von 3,3% im Dezember 2017 gestiegen und habe die Erwartungen der Analysten damit leicht übertroffen.



Laut Schnellschätzung habe die Wirtschaftsleistung 2017 um 7% p.a. zugelegt. Für das vierte Quartal sei ein Zuwachs um 6,9% p.a. ausgewiesen worden. Gegen Vorquartal habe das reale BIP zwar nur um 0,6% zugelegt, dem sei aber jeweils ein kräftiger Zuwachs in den drei vorherigen Quartalen vorausgegangen gewesen (durchschnittlich 2,0% p.q.). Der steigende Leitzins - die Analysten würden mit drei weiteren Anhebungen auf 3% bis zum Jahresende rechnen - sollte die Lokalwährung unterstützen, doch die Vergrößerung der makroökonomischen Ungleichgewichte dürfte eine Aufwertung verhindern. (Ausgabe 04/2018) (21.02.2018/ac/a/m)







