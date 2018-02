Wien (www.aktiencheck.de) - Risikoaversion wirkte sich auch auf die polnische Währung aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG im Kommentar zum EUR/PLN (ISIN: EU0006169930, WKN: 616993).



Der EUR/PLN-Wechselkurs habe vorübergehend das Niveau von 4,20 durchbrochen, was zum Teil wohl auch durch die taubenhaften Signale der MPC-Konferenz verursacht worden sei. Mit einer erneuten Verbesserung der Stimmung sei der Anstieg allerdings vollständig umgekehrt worden und der Wechselkurs liege wieder nahe den 2 1/2 Jahrestiefs in der Nähe von 4,13. Unter der Annahme einer dauerhafteren Stabilisierung der Situation an den Märkten dürfte das positive wirtschaftliche und fiskalische Umfeld den EUR/PLN-Wechselkurs in die Nähe von 4,10 führen. Aufgrund der Abwehrhaltung des MPC gegen Zinsanhebungen, die mit einer geldpolitischen Straffung in der Region (Tschechien, Rumänien) und den Signalen der EZB bezüglich der geplanten Änderungen der politischen Ausdrucksweise kontrastiere, würden stärkere Rückgänge weniger wahrscheinlich erscheinen. (Ausgabe 04/2018) (20.02.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.