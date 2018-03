Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem vorübergehenden Rückgang auf rund 4,16 stieg EUR/PLN (ISIN: EU0006169930, WKN: 616993) infolge der Risikoaversion auf den globalen Märkten erneut an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Treiber für die Wechselkursschwankungen hätten sich nicht verändert: Während das solide wirtschaftliche und fiskalische Umfeld den PLN unterstützt, werde ein Rückgang in Richtung 4,10 im Augenblick durch eine erhöhte globaler Risikoaversion und lokal durch die neutrale Haltung des gelpolitischen Ausschusses verhindert. Letzterer bleibe resistent gegenüber der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Erwähnenswert in dieser Hinsicht sei die Tatsache, dass die BIP-Daten für das vierte Quartal durch zwei wichtige Motoren angetrieben werden: Konsum und Investitionen, wobei nicht nur öffentliche, sondern auch private Investitionsausgaben im Steigen begriffen seien. Angesichts eines solchen Umfelds würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG - sofern sich die Stimmung an den globalen Märkten verbessert - mit einem Rückgang des EUR/PLN-Wechselkurses auf unter 4,15 rechnen, während sich die Niveaus im zweiten Halbjahr erneut 4,20 annähern dürften. Vorrausetzung hierfür wäre ein Nachlassen der Konjunkturdynamik und dass die Märkte damit beginnen dürften, einen globalen Abschwung einzupreisen. (06.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.