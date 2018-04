EUR/NOK: Zinsentscheid Anfang Mai rückt in den Vordergrund

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die norwegische Krone hat sich über den letzten Monat gegenüber dem Euro mit nur leichten Schwankungen um das Niveau von 9,60 EUR/NOK (ISIN EU0009654698, WKN: 965469) stabilisiert, so die Analysten der DekaBank.

Der Zinsentscheid Anfang Mai rücke nun als nächstes in den Vordergrund. Auf der einen Seite habe die Norges Bank zuletzt die Inflation für dieses Jahr nach oben revidiert, allerdings mit schwächeren Aussichten für die Folgejahre. Auf der anderen Seite sei das Inflationsziel im März von 2,5% auf 2% gesenkt worden. Die Inflationszahlen für März seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hätten aber mit unveränderten 2,2% gegenüber dem Vorjahr weiterhin oberhalb des neuen Zielwertes geblieben. Die Bank habe erst im März ihren Zinspfad nach oben revidiert und im Zuge dessen eine Zinserhöhung in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht gestellt. Die überraschend schwache Inflation allein dürfte nicht ausreichend Anlass für eine Verzögerung sein. Die Lohnverhandlungen seien zuletzt wie erwartet verlaufen und die Aussichten für das erste Quartal würden stabil bleiben. (17.04.2018/ac/a/m)