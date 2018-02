Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bevor die jüngsten Marktturbulenzen die Norwegische Krone (NOK) erneut unter Druck setzten, konnte sie sich im Januar im G10-Vergleich als stärkste Währung gegenüber dem Euro behaupten, so die Analysten der DekaBank im Kommentar zum EUR/NOK (ISIN: EU0009654698, WKN: 965469).



Der etwas steilere Leitzinspfad der Norges Bank von der Dezember-Sitzung habe unterstützt, und auch beim Zinsentscheid im Januar habe die Zentralbank bestätigt, das positive makroökonomische Bild und unterstrichen habe, dass Inflations- und Wechselkursentwicklung wie erwartet verlaufen würden. Auch wenn der Ölpreis in den vergangenen Monaten wenig Einfluss auf den NOK-Wechselkurs zu haben schien, hat der weitere Preisanstieg auf zeitweise über 70 USD pro Barrel sicherlich nicht geschadet, um die Krone zu stützen, so die Analysten der DekaBank. Auch die jüngsten Wirtschaftsdaten würden bestätigen, dass es in Norwegen derzeit gut laufe: Das Industrievertrauen sei auf den höchsten Wert seit Einbruch des Ölpreises angestiegen, und der Einkaufsmanagerindex habe abermals zulegen können. Damit bleibe die Norges Bank auf Kurs für eine Zinsanhebung innerhalb der nächsten zwölf Monate, was die Norwegische Krone weiterhin stärken sollte. (Ausgabe 02/2018) (14.02.2018/ac/a/m)







