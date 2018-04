Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dass die endgültigen Daten zur Industrieproduktion im Februar in Japan deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren, hat dem Yen gestern nicht geschadet, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/JPY Auch eine Meldung von Reuters, wonach die Bank of Japan ungenannten Quellen zufolge ihre Vorhersage, die Inflation werde ihr Ziel von 2 Prozent während des laufenden Fiskaljahres erreichen, wahrscheinlich nicht ändern werde, habe kein großes Aufsehen erregt. Stattdessen setze der Euro seinen Aufwärtspfad zwischen 130,95 und 133,20/40 fort. (18.04.2018/ac/a/m)