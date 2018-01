Linz (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum Japans konnte im dritten Quartal 2017 annualisiert um 2,5% zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/JPY ( ISIN EU0009652627 WKN 965262 ) hingegen zeige sich dessen unbeeindruckt und könne seinen im vergangenen Jahr 2017 eingeschlagenen Aufwärtstrend auch zu Jahresbeginn fortsetzen. Zeitweilig habe das Währungspaar sogar über 136,00 notiert - dem höchsten Wert seit Oktober 2015. Das sei unter anderem auf eine rückläufige Nachfrage nach einem "sicheren Hafen" - als solcher der Japanische Yen für viele Marktteilnehmer in Zeiten erhöhter Risikowahrnehmung gelte - zurückzuführen. Zudem beschäftige das Dauerthema der viel zu niedrigen Inflation die Japanischen Währungshüter, welche ihrem ultralockeren Kurs, trotz aufkeimender Spekulationen über eine Straffung der Geldpolitik, noch einige Zeit treu bleiben könnten. (09.01.2018/ac/a/m)