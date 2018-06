Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Revision des führenden ökonomischen Index, der zwölf ökonomische Sub-Indices unter sich vereint, ist für den Monat April noch einmal besser ausgefallen als die erste Schätzung, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Auch der Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität habe noch einmal positiv überrascht. Damit werde die Positionierung der Bank of Japan bestätigt, die in der so genannten "Summary of Opinions" gestern zum Ausdruck gebracht habe, dass die Wirtschaft Japans moderat wachsen werde. Diese Zusammenfassung, welche Meinungen die Mitglieder des Geldpolitischen Ausschusses während der vergangenen Notenbanksitzung vertreten hätten, sei übrigens fast einem Sitzungs-Protokoll gleichzusetzen. Unterdessen habe gestern Nacht ein Statement des US-Wirtschaftsberaters im Weißen Haus, Peter Navarro, die USA plane keineswegs ausländische Investments zu begrenzen, dafür gesorgt, dass sich der Euro nun innerhalb seines Abwärtstrends zwischen 126,60 und 129,40 EUR/JPY zu konsolidieren versuche. (26.06.2018/ac/a/m)