Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die heute früh veröffentlichte Tankan-Umfrage der Bank of Japan, die vierteljährlich die Stimmung in Japans Unternehmen ermittelt, ist sowohl bei den großen Industrieunternehmen, als auch bei den Dienstleistern mit Index-Werten von +19 bzw. +24 insgesamt etwas besser als von den Ökonomen im Mittel erwartet ausgefallen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Damit habe sich die Stimmung im vierten Quartal stabilisiert. Zu ähnlichen Ergebnissen komme auch die erste Schätzung des Einkaufsmanagerindex für die Industrie (Markit), die kurz darauf publiziert worden sei. Unterdessen habe sich der Yen kaum bewegt, sodass auch der Euro (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) in seiner Konsolidierungszone zwischen 126,60 (127,45) und 130,15 verbleibe. (14.12.2018/ac/a/m)