Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der von der Bank of Japan vierteljährlich veröffentlichte Tankan-Bericht fiel unter dem Strich geringfügig schlechter als erwartet aus, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".So habe der Index für die großen Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit +21 etwas unter, und der für die großen Dienstleister leicht über den Erwartungen (+24) gelegen. Die Auswirkungen auf den Wechselkurs seien daher minimal geblieben. Allerdings bewege sich der Euro nach der Erholung vom Freitag in einer verbreiterten Konsolidierungszone zwischen 126,60 und 130,40 EUR/JPY . (02.07.2018/ac/a/m)